Napoli-Milan 0-4, una sorpresa per tutti: uno scommettitore ringrazia

Il successo ottenuto dal Milan per 0-4 contro il Napoli è un risultato che in pochi si aspettavano, compreso uno scommettitore in particolare

Che il Milan potesse battere il Napoli , date le motivazioni delle due squadre in questo momento in campionato, poteva anche essere prevedibile, ma che il successo fosse così rotondo probabilmente nessuno se lo poteva aspettare. E invece il Diavolo si è reso protagonista di una prestazione importante, schiacciando la banda di Luciano Spalletti senza possibilità di replica. E con un Rafael Leao straripante.

Il risultato ha sorpreso tutti, ma uno scommettitore in particolare ringrazierà per questo score. Come riferito da gazzetta.it, infatti, il soggetto in questione avrebbe azzeccato sia il risultato, che aveva previsto tra quattro possibili insieme all'1-3, lo 0-3 e l'1-4, ma anche "Leao marcatore" e il portoghese ha segnato una doppietta. Milan, vicino l'arrivo di un mediano a parametro zero >>>