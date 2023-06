Morte Berlusconi, l’Inter: “Ha lasciato un segno indelebile nel Paese”

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017, è morto oggi, presso l'ospedale 'San Raffaele', all'età di 86 anni. Il suo Milan ha dato vita, con l'Inter, a tantissimi derby di Milano, tanto in Italia quanto in Europa. Ecco, dunque, come il club nerazzurro lo ha ricordato sui social.