Morte Berlusconi, Capello: “Gli devo tutta la mia carriera di allenatore”

Fabio Capello, storico allenatore del Milan negli anni Novanta, si è così espresso ad AdnKronos sulla morte dell'ex patron del Diavolo, avvenuta oggi, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano, all'età di 86 anni: "Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari".