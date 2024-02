Milan, da qui in poi andrà tutto male: fino alla prossima vittoria

Eccoci qui, di nuovo, a discutere di critiche, colpe, pessime scelte, mercato sbagliato e chi più ne ha più ne metta. Il Milan perde contro il Monza ma non la bussola, poiché è ancora al terzo posto, con un ritorno di Europa League da giocare e un'intera metà di stagione da vivere. Non vogliamo fare i pompieri e spegnere il fuoco della delusione per un'occasione persa, ma sottolineare che le prestazioni offerte finora dai rossoneri sono in linea con gli obiettivi stagionali.

Siamo sinceri, questo Milan non può vincere il campionato. Non perché non ne sia in grado, ma perché non possiede ancora la costanza delle grandi squadre. Quella del turnover è una scusa, così come quella riguardanti le scelte di Pioli: se andate sul fondo del barile scoprirete che i rossoneri hanno ben altri problemi, a partire da quelli tattici fino a concludere con la mancanza di precise caratteristiche tecniche.