Mauro attacca Leao: “Milan, il tuo leader è un rapper che ciondola”

Mauro su Leao: "Tre dribbling, poi? Non ha aiutato Theo"

"Le grandi squadre si costruiscono quando il giocatore più forte è più forte in tutto. Se il tuo leader è un rapper, la dico così, ciondola, non dà la carica ai compagni ... Fa tre dribbling ok e poi? Oggi non c'è mai stato, non ha aiutato Theo Hernández", l'invettiva di Mauro su Leao. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco su chi punterà il Diavolo a giugno >>>