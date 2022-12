Mondiali, Deschamps sostituisce Giroud: la reazione dell’attaccante

Finalmente l'attesa è finita. La finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia ha preso regolarmente il via e la nazionale transalpina ha subito rimediato due reti nel corso del primo tempo. Un avvio totalmente inaspettato per i ragazzi di Deschamps , che hanno faticato parecchio a trovare il proprio gioco, venendo completamente ingabbiati dagli avversari.

La reazione di Olivier Giroud alla sostituzione

Una scelta evidentemente non condivisa dall'attaccante del MilanGiroud, che è uscito dal campo con un evidente broncio e non ha guardato in faccia Didier Deschamps. Una bocciatura non giustificata dal Mondiale giocato sino a questo momento dall'attaccante rossonero.