Mondiali, attesa per Argentina-Francia: il tweet di Theo Hernandez

L'attesa per la finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia sta per finire e Theo Hernandez lo manifesta attraverso i social

Fabio Barera

Manca sempre meno alla finale dei Mondiali di Qatar 2022, una partita attesa per quattro anni da calciatori e addetti ai lavori. A contendersi lo scettro di migliore selezione a livello internazionale saranno due delle compagini più forti che ci siano in circolazione in questo momento, ovvero Argentina e Francia.

La finale sarà l'occasione per confrontarsi tra due fenomeni del calibro di Lionel Messi, all'ultimo mondiale in carriera quasi sicuramente, e Kylian Mbappé, a caccia del bis iridato dopo Russia 2018. Tra i protagonisti della sfida ci saranno anche due giocatori che militano in Serie A e più in particolare nel Milan.

Mondiali, Theo Hernandez impaziente per la finale — Olivier Giroud è in dubbio per un fastidio, ma sulla qualificazione della Francia all'ultimo atto c'è soprattutto il suo zampino. Al contrario Theo Hernandez è sicuro di scendere sul rettangolo verde, pronto a stupire ancora una volta come spesso avvenuto negli ultimi mesi.

E lo stessoTheoHernandez ha dimostrato di essere impaziente di giocare questa sfida e lo ha fatto tramite un post su Twitter che lo ritrae protagonista. Comunque andrà la finale per il terzino del Milan è stata una grande rassegna iridata, condita anche dal gol vittoria contro il Marocco. E pensare che fino a poco tempo fa Didier Deschamps non lo aveva neanche mai convocato.