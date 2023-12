Mondiale per Club, la Fifa fa chiarezza: ecco il ranking ufficiale

Nella giornata di oggi, la FIFA ha comunicato il regolamento del 'nuovo' Mondiale per club, competizione che prenderà il via nell'estate del 2025, dal 15 giugno fino al 13 luglio. Le date sono state stabilite per assicurare che la programmazione del torneo sia armoniosamente allineata con il calendario internazionale delle partite, per consentire poi un tempo sufficiente tra la finale del torneo e l'inizio della stagione in molti campionati nazionali a livello globale, e considerando che un minimo di tre giorni di riposo tra le partite dovrebbe essere garantito per salvaguardare il benessere dei giocatori.