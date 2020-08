Mirabelli svela: “Gabbia? Voleva giocare, ma l’ho fatto restare al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, nell’intervento ai microfoni di TMW Radio ha parlato di Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero che si è messo in luce in questa stagione.

“Gabbia protagonista? E’ una grande soddisfazione, parlavo con lui e con il papà per convincerli a rimanere come tanti altri. Voleva andare a giocare al mio arrivo, spingeva tanto e io fino alla fine ho provato a convincerlo che la cosa migliore era rimanere e rinnovare con noi, perché poteva essere importante per la sua carriera – spiega Mirabelli – .Lui era sempre presente a Milanello, anche quando non giocava né con la Primavera o con la Prima Squadra: lui si allenava, come i grandissimi professionisti”.

