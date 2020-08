Minotti: “Ibrahimovic ha grandi meriti, ma la trattativa è durata troppo”

MILAN NEWS – Tutte le ragazze più belle vanno corteggiate e lungo. Idem i grandi campioni. Zlatan Ibrahimovic, nonostante i 39 anni, è ancora assolutamente un fuoriclasse e l’ha dimostrato negli ultimi mesi. Ecco perché ha voluto essere corteggiato e coccolato prima di firmare il contratto per un altro anno col Milan. La firma ancora non c’è, ma manca ormai davvero poco.

Di questo ha parlato Lorenzo Minotti, ex calciatore, ai microfoni di Sky: “Io credo che si stia sfiorando il limite. La società si era data una linea e quindi non bisogna andare oltre. I meriti di Ibrahimovic li abbiamo visti, è il simbolo di questa squadra e ha un rapporto perfetto con la squadra e con Pioli, ma tirarla per le lunghe credo non sia giusto”.

