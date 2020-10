Milanello, il ritorno di Ibrahimovic: oggi solo saluti, domani allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello, anche se soltanto per qualche saluto. Da domani invece tornerà ad allenarsi. Lo svedese è da ieri negativo al Covid-19, dopo tanti giorni trascorsi in quarantena domiciliare. Un leone in gabbia, che ora finalmente può tornare alla solita vita.

Oggi Ibra è stato a Milanello per salutare i compagni, staff e allenatore. Il messaggio è stato chiaro: “Sono tornato!“. E infatti da domani, domenica 11 ottobre, Zlatan tornerà a correre sui prati del centro sportivo di Carnago: nel mirino c’è il derby di sabato 17 ottobre contro l’Inter, la rivincita, la vendetta dopo la delusione della scorsa stagione. Ibrahimovic è caricatissimo.

