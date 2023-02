Milan, Zeroli attira l’attenzione: alcuni emissari presenti oggi ad osservarlo

Rientrato da poche settimane dopo un lungo stop, Zeroli sta tornando ai suoi livelli. Nonostante il Milan non stia attraversando un grandissimo momento di forma in campionato, il centrocampista classe 2005 è sicuramente uno dei talenti più puri del vivaio rossonero degli ultimi anni. Le sue recenti prestazioni, inoltre, non sono passate inosservate tant'è vero che, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, oggi al Vismara erano presenti tre emissari, uno inglese e uno tedesco, per visionarlo da vicino. Vedremo, dunque, quale sarà il suo futuro. Ma di questo passo potrebbe bruciare le tappe e avvicinarsi sempre di più in prima squadra. "Si ispira a Ibra": Milan, ecco il colpo di mercato >>>