Calciomercato Milan – Ala destra, Maldini piazza il colpo in Serie A?

Dopo un mese di gennaio terribile, con tante sconfitte e valanghe di gol incassati, il Milan di Stefano Pioli si è rialzato nel corso del mese di febbraio, con quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Ora i rossoneri sono pienamente in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions e proveranno, in quella attuale, a conquistare la qualificazione ai quarti di finale cercando di eliminare il Tottenham la prossima settimana. Intanto, però, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara pensano anche alla prossima sessione di mercato.