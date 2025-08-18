Oggi, lunedì 18 agosto 2025, i quotidiani sportivi e non solo hanno dedicato ampio spazio al Milan, com’era prevedibile visto l'esordio della nuova squadra di Allegri in Coppa Italia contro il Bari. Vediamo le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Vlahovic e Hojlund hanno la priorità, ma occhio alle sorprese: Chiesa e…
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Vlahovic e Hojlund hanno la priorità, ma occhio alle sorprese: Chiesa e…
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto 2025: tra campionato e calciomercato