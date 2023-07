Milan, le partite USA su DAZN: ecco il programma e il calendario

Il Milan si prepara per le partite USA in programma dal 15 al 7 agosto. Le gare saranno trasmesse da DAZN. Ecco il calendario

In attesa della nuova stagione calcistica di Serie A TIM, DAZN arricchisce la propria offerta estiva di eventi sportivi live con una tournée estiva di amichevoli internazionali dedicate a tutti i tifosi.

Per gli appassionati di calcio internazionale, infatti, sarà un’estate ricca di appuntamenti: a partire dal 15 luglio fino al 7 agosto, arriveranno in esclusiva sulla piattaforma sportiva di live streaming e intrattenimento sportivo le amichevoli più prestigiose di alcuni dei migliori club internazionali, dal Manchester City di Haaland, passando per il Bayern Monaco campione di Germania, fino al Tottenham, Liverpool e all’Atletico Madrid, e tanti altri ancora.