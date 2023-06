Milan, Under 17 senza lieto fine dopo un grande cammino | News

(fonte acmilan.com) - Anche l'Under 17 rossonera è stata costretta, purtroppo, ad abbandonare la strada in direzione Scudetto. Rimasta la sola squadra maschile ancora in corsa per il titolo, ha condiviso l'epilogo negativo dell'U16: eliminazione in Semifinale contro la Roma. La differenza stava nel format, in quanto il gruppo di Lantignotti non ha giocato andata e ritorno a Milano e a Roma ma una gara secca nelle Marche.