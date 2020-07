Milan, un Rebić così non si era mai visto in carriera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan targato Stefano Pioli, nel 2020 ha trovato in Ante Rebić un punto fermo su cui puntare con decisione anche per le prossime annate.

L’attaccante croato, mai aveva performato così bene nel corso della sua carriera come sta facendo in questa tribolata seconda parte di stagione 2019/2020. Perfino nell’anno in cui con la sua Croazia si è laureato vicecampione del mondo (era il 2018), non aveva giocato a questi livelli. Per ora, con i rossoneri, 11 gol nelle 24 partite giocate che rappresentano davvero un ottimo bottino.

Rebić è ad una sola rete dall’eguagliare il proprio record personale di marcature in una stagione. Infatti, quando giocava nell’RNK Spalato, nel 2012/2013, Ante arrivò ad un bottino di 12 gol in 31 partite. Ma aldilà dei puri numeri, ciò che sta sorprendendo di più di Rebić, è la modalità di come sia convinto dei propri mezzi. Ora è un titolare a tutti gli effetti e insieme a Zlatan Ibrahimovic formano un’ottima coppia, affiatata e spietata in area avversaria.

IL FUTURO

Questo è uno dei temi caldi che in casa Milan tengono banco. Per il riscatto completo di Rebić, la dirigenza di via Aldo Rossi deve trattare con l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco nei giorni scorsi, ha fatto filtrare di accettare solo offerte intorno ai 40 milioni. Il Milan lavora per chiudere l’affare sui 25 milioni, magari facendo un piccolo sconto su André Silva. La questione Rebić-André Silva sulla carta è scollegata, ma implicitamente non lo è. L’Eintacht ha interesse nel trattenere l’attaccante portoghese, mentre il Milan ha interesse nel trattenere il croato. Le parti stanno trattando e nelle prossime settimane, si spera, si arriverà ad una conclusione della vicenda, ma non c’è fretta visto l’accordo biennale fino al 2021.

