Milan-Udinese: Rebic potrebbe recuperare in tempo | Serie A News

Milan-Udinese: corsa contro il tempo per Rebic

Ante Rebic potrebbe recuperare in tempo per Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A, in programma mercoledì sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘. Lo ha riferito ‘Sky Sport‘. Rebic, uscito infortunato ieri sera, durante Roma-Milan 1-2, per problemi all’anca, ha infatti già fatto fisioterapia questa mattina a Milanello. Non dovrebbe, quindi, trattarsi di nulla di grave per il numero 12 croato del Milan. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>