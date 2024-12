Dicembre: tutte le occasioni del Milan per chiudere bene l’anno

Dicembre , il mese che chiude l'anno. Giorni speciali, in cui vivremo anche un momento storico come quello del nostro 125° anniversario . Settimane in cui la stagione sportiva proseguirà a spron battuto per le nostre squadre, impegnate su più fronti. Andiamo a dare un'occhiata al calendario.

Sei impegni su tre competizioni per i ragazzi di Fonseca, che non si fermeranno in occasione delle festività natalizie. L'esordio stagionale in Coppa Italia aprirà un programma ricco di big match e sfide insidiose, con l'apice della serata speciale contro il Genoa in cui festeggeremo la nostra storia. Da sottolineare anche il ritorno della Champions League a San Siro dopo le trasferte di Madrid e Bratislava.