Milan, totem Krunic: il jolly tanto prezioso di Stefano Pioli | News

Rade Krunic è l'uomo in più di questo Milan . 'Gazzetta.it' riporta come il centrocampista bosniaco sia una componente fondamentale dell'ingranaggio rossonero. Arrivato insieme a Bennacer nel 2019 dopo la retrocessione dell'Empoli in Serie B, Krunic ha goduto sempre della stima di Stefano Pioli da quando ha preso il posto dell'esonerato Marco Giampaolo. Il 29enne, infatti, si è ritagliato spesso tanto spazio in questi anni al Milan : ha disputato 18 partite il primo anno, 38 il secondo, 35 il terzo e 11 in quella in corso.

Tanto spazio per Krunic in quanto nasce come mezzala come più volte ha dichiarato, ma in realtà ha ricoperto qualsiasi ruolo del campo. Pioli, infatti, lo ha schierato da terzino, nei due di centrocampo, da mezzala, da trequartista e anche da falso nove. Insomma, un jolly prezioso. Oltre ad essere duttile tatticamente, la cosa che continua a sorprendere di questo giocatore è la sua capacità di adattamento in posizioni non congeniali a lui. Il tutto senza mai dire una parola, anzi: "Se serve qualcosa di diverso il mister conta sempre su di me", aveva detto un po' di tempo fa lo stesso Krunic. Un vero lusso per mister Pioli avere in rosa un calciatore così.