Giornata molto interessante per il Milan. Con la sosta ormai giunta al termine, la dirigenza continua a tenere sott'occhio il mercato: Amorim, infatti, non molla Alex Scott, giovane del Bornemouth. A far sognare i tifosi, però, è un solo fattore: il possibile ritorno al Milan di Théo Hernandez. Novità anche sul futuro di Luka Modric e Francesco Camarda!

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1 . Il Milan non molla Scott

2. Ritorno in Spagna?

3. Il piano per Camarda

4. Può tornare Théo Hernandez?

Ilcontinua a tenere sotto controllogiovane centrocampista classe 2003 dele considerato un profilo molto interessante in ottica futura. Il calciatore però, ha una valutazione superiore ai 75 milioni di sterline, che in euro sfiorano iattualmente fuori dalla portata dei rossoneri. Sul talento inglese ci sono anchecon i Blancos che lo avrebbero osservato dal vivo in almeno tre occasioni. a favore del Milan ci sarebbe perògrande estimatore di Scott, che lo considera il profilo ideale per la propria squadra.dopo la sconfitta dellacontro laha parlato del suo futuro ai microfoni presenti in zona mista, aprendo alla possibilità di tornare alla corte deldopo il ritiro. Il centrocampista delha definito ilspiegando che gli piacerebbe tornare per dare il proprio contributo e non per essere solamente presente. Il croato però, ha sottolineato di non pensarci ancora e di voler restare concentrato sul presente: un'eventuale ritorno a Madrid dipenderà dal ruolo che il club spagnolo vorrà affidargli.è tornato daldopo il prestito aldella scorsa stagione, dove ha collezionato 18 presenze e un solo gol. La società ha scelto di non acquistare un vice Ramos, segnale molto forte di voler puntare sul giovane classe 2008. Amorim, infatti, ma ha confermato la fiducia nel giovane attaccante, destinato ad essere la prima alternativa al portoghese. Con un calendario molto fitto,avrà diverse occasioni per trovare spazio, soprattutto inIl tecnico però dovrà valorizzarne al massimo le caratteristiche da numero nove puro, mettendolo nelle condizioni di attaccare l'area e cercare la rete. Non è esclusa, però, nemmeno la possibilità di vedereinsieme in determinati momenti delle partite.ha ricevuto gli auguri delper i suoi 29 anni e ha voluto rispondere al club con due cuori, uno rosso e uno nero. Anche la compagna Zoe ha alimentato i sogni dei tifosi scrivendoIl ritorno alperò, resta al momento molto complicato: il terzino francese percepiscee dovrebbe rinunciare a una parte molto importante del proprio stipendio. Le sue prestazioni all'Al-Hilal, inoltre sono lontane dai livelli mostrati in passato in rossonero. Dal punto di vista tattico invece, Theo potrebbe adattarsi perfettamente altreagendo proprioe sfruttando la velocità, l'inserimento e la qualità offensiva che il calciatore possiede.