Dal possibile ritorno di Theo all'approdo di Scott, passando per il futuro di Modric e Camarda: ecco le notizie migliori in ottica Milan di oggi
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Giornata molto interessante per il Milan. Con la sosta ormai giunta al termine, la dirigenza continua a tenere sott'occhio il mercato: Amorim, infatti, non molla Alex Scott, giovane del Bornemouth. A far sognare i tifosi, però, è un solo fattore: il possibile ritorno al Milan di Théo Hernandez. Novità anche sul futuro di Luka Modric e Francesco Camarda!
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi
1 . Il Milan non molla ScottIl Milan continua a tenere sotto controllo Alex Scott, giovane centrocampista classe 2003 del Bournemouth e considerato un profilo molto interessante in ottica futura. Il calciatore però, ha una valutazione superiore ai 75 milioni di sterline, che in euro sfiorano i 90 milioni, attualmente fuori dalla portata dei rossoneri. Sul talento inglese ci sono anche Real Madrid, Chelsea e Liverpool, con i Blancos che lo avrebbero osservato dal vivo in almeno tre occasioni. a favore del Milan ci sarebbe però Rúben Amorim, grande estimatore di Scott, che lo considera il profilo ideale per la propria squadra.
2. Ritorno in Spagna?Luka Modrić, dopo la sconfitta della Croazia contro la Spagna, ha parlato del suo futuro ai microfoni presenti in zona mista, aprendo alla possibilità di tornare alla corte del Real Madrid dopo il ritiro. Il centrocampista del Milan ha definito il Real la casa e il club della sua vita, spiegando che gli piacerebbe tornare per dare il proprio contributo e non per essere solamente presente. Il croato però, ha sottolineato di non pensarci ancora e di voler restare concentrato sul presente: un'eventuale ritorno a Madrid dipenderà dal ruolo che il club spagnolo vorrà affidargli.
3. Il piano per CamardaFrancesco Camarda è tornato dal Milan dopo il prestito al Lecce della scorsa stagione, dove ha collezionato 18 presenze e un solo gol. La società ha scelto di non acquistare un vice Ramos, segnale molto forte di voler puntare sul giovane classe 2008. Amorim, infatti, ma ha confermato la fiducia nel giovane attaccante, destinato ad essere la prima alternativa al portoghese. Con un calendario molto fitto, Camarda avrà diverse occasioni per trovare spazio, soprattutto in Europa League. Il tecnico però dovrà valorizzarne al massimo le caratteristiche da numero nove puro, mettendolo nelle condizioni di attaccare l'area e cercare la rete. Non è esclusa, però, nemmeno la possibilità di vedere Ramos e Camarda insieme in determinati momenti delle partite.
4. Può tornare Théo Hernandez?Theo Hernández ha ricevuto gli auguri del Milan per i suoi 29 anni e ha voluto rispondere al club con due cuori, uno rosso e uno nero. Anche la compagna Zoe ha alimentato i sogni dei tifosi scrivendo 'per sempre.' Il ritorno al Milan, però, resta al momento molto complicato: il terzino francese percepisce circa 20 milioni netti a stagione in Arabia, e dovrebbe rinunciare a una parte molto importante del proprio stipendio. Le sue prestazioni all'Al-Hilal, inoltre sono lontane dai livelli mostrati in passato in rossonero. Dal punto di vista tattico invece, Theo potrebbe adattarsi perfettamente altre 3-4-2-1 di Amorim, agendo proprio da esterno sinistro a tutta fascia e sfruttando la velocità, l'inserimento e la qualità offensiva che il calciatore possiede.
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