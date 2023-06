Milan, Tolosa e la posizione di Cardinale: movimenti nel CdA?

Come è noto Milan e Tolosa sono entrambe società di proprietà di RedBird ed entrambe dovranno partecipare a delle Coppe Europee nella prossima stagione. Cosa che non sarebbe in linea con la regole della Uefa. Intanto Cardinale, che si è dimesso dal CdA del club francese la settimana scorsa, potrebbe pensare di rivoluzione e scorporare le holding e il Cda delle due società per distinguere ulteriormente. Come riporta stamattina La Verità, Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard, uomini RedBird presenti sia nel CdA del Milan che in quello del Tolosa, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero dare le dimissioni dal CdA rossonero, che si preparerebbe quindi ad accogliere altre tre figure nel proprio board decisionale, che sarebbero sempre in stretto contatto con RedBird.LEGGI ANCHE: Milan, perso Thuram ecco gli obiettivi per l'attacco