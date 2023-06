Calciomercato Milan – Da Openda a Scamacca: gli obiettivi per l’attacco

Dopo aver perso la corsa a Marcus Thuramil Milan lavora sul calciomercato per trovare la nuova punta. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport. Lois Openda, attaccante del Lens, si legge, sarebbe il primo obiettivo per l'attacco del Milan. I francesi chiedono tra i 45 e i 50 milioni. Soldi che il Milan oggi ha a disposizione, visto quanto incasserà da Tonali, e una grossa fetta della capacità d’investimento rossonera sarà destinata al ruolo del nove. Openda viene visto come un investimento in linea con la visione societaria di ingaggiare giocatori giovani e forti, che possano fare la differenza. Altri contatti ci potrebbero essere nella prossima settimana.