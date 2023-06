Milan, Theo Hernandez e Maignan elementi fondamentali | PM NEWS

Nella giornata di oggi sono giunte alcune indiscrezioni relative ad una possibile partenza di Theo Hernandez e una difficoltà per il rinnovo di Mike Maignan. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it' il Milan ritiene i due giocatori molto importanti e le valutazioni che sono state fatte non corrispondono a quelle del club rossonero. Non esisterebbe inoltre nessuna possibilità che il terzino francese, ritenuto tra i migliori al mondo, lasci il Diavolo per soli 60 milioni di euro. Una cifra considerata bassa per un'eventuale partenza. LEGGI ANCHE: Milan, l'algoritmo indica il nuovo bomber >>>