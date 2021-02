Milan, Theo Hernandez: “Ibrahimovic ci rimprovera, ma…” | News

Milan, Theo Hernandez parla di Ibrahimovic

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN. Theo Hernandez ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra in rossonero.

"Avere in squadra Ibra è un plus. Quello che impressiona è il suo fisico, arrivare così a 39 anni, impressiona come sta fisicamente in campo e come aiuta i compagni. Se rompe le scatole? Molto! Sta addosso a tutti, quando sbagliamo un passaggio ci dice che dobbiamo dare di più. È una gran persona e un ottimo compagno di squadra. Alcune volte si arrabbia e ci rimprovera, ma è giusto che lo faccia e ci dica quello che dobbiamo fare".