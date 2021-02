Milan-Stella Rossa: Brahim Diaz punta al ritorno in campo | News

Milan-Stella Rossa: Brahim Diaz cerca spazio

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz potrebbe tornare in campo giovedì sera nella gara di Europa League tra Milan e Stella Rossa. L’ex Real Madrid è tornato nella lista dei convocati già per la gara di domenica contro l’Inter, mentre ieri ha giocato una partitella con i ragazzi della Primavera e con i compagni di squadra che non sono scesi in campo per il derby. Il classe ’99 vuole ritornare in campo dopo essere stato fuori per un infortunio ai flessori della coscia sinistra.

Thauvin, c’è una novità importante! Vai alla news >>>