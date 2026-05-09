Milan, cosa sta succedendo?—
Nelle ultime settimane, infatti, il malcontento dei torsi è cresciuto a dismisura, complice anche i 'brutti' risultati collezionati nell'ultimo periodo. Sui vari social network, inoltre, negli scorsi giorni è stata lanciata, sempre dai tifosi, una petizione contro Furlani che ha superato le 40mila firme.
Nel frattempo, però, la Curva Sud del Milan, tramite i propri canali social, ha voluto diramare l'orario di ritrovo per domani: alle ore 18:00, un grandissimo spicchio di tifosi rossoneri si ritroverà fuori San siro, nella solita Piazza Axum. Nel comunicato, fatto uscire tramite una storia Instagram, la Curva Sud ha dichiarato: "Contro ogni censura, sempre e solo per il bene del nostro Milan"
© RIPRODUZIONE RISERVATA