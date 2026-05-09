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Milan, si avvicina la contestazione. La Curva Sud: “Contro ogni censura”

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Giorni pesanti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la petizione contro Furlani, la Curva Sud si prepara alla contestazione di domani...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giorni pesanti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i rossoneri torneranno nuovamente in campo domani sera alle ore 20:45 per scontrarsi con l'Atalanta di Palladino, match valido per la 3esima giornata di Serie A.

Attorno ai rossoneri, però, si respira un clima di fortissima tensione: domani, infatti, dagli spalti di San Siro si eleverà una contestazione organizzata dai tifosi rossoneri nei confronti della società e, in modo molto particolare, rivolta all'amministratore delegato Giorgio Furlani.

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Nelle ultime settimane, infatti, il malcontento dei torsi è cresciuto a dismisura, complice anche i 'brutti' risultati collezionati nell'ultimo periodo. Sui vari social network, inoltre, negli scorsi giorni è stata lanciata, sempre dai tifosi, una petizione contro Furlani che ha superato le 40mila firme.

Nel frattempo, però, la Curva Sud del Milan, tramite i propri canali social, ha voluto diramare l'orario di ritrovo per domani: alle ore 18:00, un grandissimo spicchio di tifosi rossoneri si ritroverà fuori San siro, nella solita Piazza Axum. Nel comunicato, fatto uscire tramite una storia Instagram, la Curva Sud ha dichiarato: "Contro ogni censura, sempre e solo per il bene del nostro Milan"

 

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