Milan, cosa sta succedendo?

Nelle ultime settimane, infatti, il malcontento dei torsi è cresciuto a dismisura, complice anche i 'brutti' risultati collezionati nell'ultimo periodo. Sui vari social network, inoltre, negli scorsi giorni è stata lanciata, sempre dai tifosi, una petizione contro Furlani che ha superato le 40mila firme.