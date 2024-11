Ex Milan, Shevchenko entra nella “Hall of Fame del Calcio Italiano”

A Coverciano è andata in scena la cerimonia annuale della "Hall of Fame del Calcio Italiano". Premiata anche la leggenda del Milan Shevchenko

A Coverciano è andata in scena la cerimonia annuale della "Hall of Fame del Calcio Italiano", il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno fatto la storia del calcio. Nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale sono assegnati i premi della XII edizione. Come riportato da Tuttomercatoweb, come campione straniero il premio è andato a una leggenda del Milan, ovvero Andriy Shevchenko. Ecco la lista con i premi completi.