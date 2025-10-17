Torna a riempirsi il weekend del nostro Settore Giovanile: dopo la sosta delle nazionali di nuovo in campo la Primavera a Ciserano contro l'Atalanta e altra importante trasferta per l'Under 17 a Padova, mentre al PUMA House of Football fari su Under 15, Under 10 e Under 11 Femminili. Domenica pomeriggio la Primavera Femminile inaugura la Coppa Italia a Noceto contro il Parma. Chiusura extra: Under 18 martedì in casa con la Lazio.
SETTORE GIOVANILE
Milan, settore giovanile: torna la Primavera, il programma
Fine settimana intenso per il settore giovanile del Milan tra squadre maschili e femminili. Ecco tutti gli impegni nel dettaglio
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
SABATO 18 OTTOBRE
DOMENICA 19 OTTOBRE
MARTEDÍ 21 OTTOBRE
Fonte: acmilan.com
