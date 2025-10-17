Pianeta Milan
SETTORE GIOVANILE

Milan, settore giovanile: torna la Primavera, il programma

Fine settimana intenso per il settore giovanile del Milan tra squadre maschili e femminili. Ecco tutti gli impegni nel dettaglio
Stefano Bressi
Torna a riempirsi il weekend del nostro Settore Giovanile: dopo la sosta delle nazionali di nuovo in campo la Primavera a Ciserano contro l'Atalanta e altra importante trasferta per l'Under 17 a Padova, mentre al PUMA House of Football fari su Under 15, Under 10 e Under 11 Femminili. Domenica pomeriggio la Primavera Femminile inaugura la Coppa Italia a Noceto contro il Parma. Chiusura extra: Under 18 martedì in casa con la Lazio.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 18 OTTOBRE

  • UNDER 10: campionato, Villa-Milan, ore 14.00 - CS G. Mauri, Via Ussi 18, Milano

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Circolo Bresso-Milan, ore 14.00 - CS Ccomunale, Via Grazia Deledda snc, Bresso (MI)

  • UNDER 13: campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Via Casale Dosso, Balocco (VC)

  • UNDER 12: campionato, Club Milano-Milan, ore 15.45 - Comunale Brera, Via Giovanni XXIII, Pero (MI)

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Fatimatraccia, ore 16.00 - PUMA House of Football

  • UNDER 14: campionato, Alcione-Milan, ore 17.30 - CS Kennedy, Via Olivieri 13, Milano

    • DOMENICA 19 OTTOBRE

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Zibido San Giacomo, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Pro Sesto, ore 10.30 - PUMA House of Football

  • UNDER 17: 7ª giornata, Padova-Milan, ore 11.00 - Stadio Appiani, Via Giosuè Carducci 3, Padova

  • PRIMAVERA: 8ª giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 - CS Bortolotti, Corso Europa 56, Ciserano (BG)

  • PRIMAVERA FEMMINILE: Coppa Italia 1° Turno, Parma-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale "Il Noce", Via Alberto Sordi 1, Noceto (PR)

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Real Trezzano-Milan, ore 17.35 - Via Don Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio (MI)

    • MARTEDÍ 21 OTTOBRE

  • UNDER 18: 7ª giornata, Milan-Lazio, ore 11.00 - PUMA House of Football

    Fonte: acmilan.com

