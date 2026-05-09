Milan, parla Zazzaroni
"La petizione dei tifosi milanisti contro l'amministratore delegato Furlani, unita ai numerosi vuoti di protesta nei due Olimpico (Lazio e Torino) invita a una riflessione amarissima sulla poca importanza che le società stanno dando a chi paga abbonamenti di varia natura per vedere la partita. La sensazione - assai più di una sensazione - è che alcuni proprietari, in diversa misura naturalmente, se ne fottano del cliente. Se così fosse - e in un paio di casi è - vorrebbe dire che il calcio italiano si avvicina rapidamente al punto di non ritorno".
Il calcio italiano, perciò, secondo il giornalista, sta andando sempre di più verso un punto di non ritorno: rispetto ad anni fa, quando al Serie A era tranquillamente tra i campionati più seguiti a livello globale, il livello si è abbassato molto, complice anche queste fratture tra tifosi e società.
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