"La petizione dei tifosi milanisti contro l'amministratore delegato Furlani, unita ai numerosi vuoti di protesta nei due Olimpico (Lazio e Torino) invita a una riflessione amarissima sulla poca importanza che le società stanno dando a chi paga abbonamenti di varia natura per vedere la partita. La sensazione - assai più di una sensazione - è che alcuni proprietari, in diversa misura naturalmente, se ne fottano del cliente. Se così fosse - e in un paio di casi è - vorrebbe dire che il calcio italiano si avvicina rapidamente al punto di non ritorno".