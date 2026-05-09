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Milan, senti Zazzaroni: “Il calcio italiano si avvicina al punto di non ritorno”

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto commentare l'aria che si respira attorno all'ambiente Milan, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport,  ha voluto lanciare un duro 'attacco' al sistema de calcio italiano. Nel suo consueto editoriale, il giornalista sportivo ha voluto analizzare la distanza, sempre più evidente, tra tifosi e società. Basti pensare alle continue proteste da parte dei tifosi del Milan. Solamente pochi giorni fa, infatti, una branca di tifosi rossoneri ha avviato una petizione nei confronti di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato rossonero. Il Fine? Le dimissioni dell'AD.

Secondo Zazzaroni, infatti, le continue proteste da parte dei tifosi, tenendo in considerazione anche quelli di Lazio e Torino, rappresentano una vera e propria testimonianza di malcontento.

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 "La petizione dei tifosi milanisti contro l'amministratore delegato Furlani, unita ai numerosi vuoti di protesta nei due Olimpico (Lazio e Torino) invita a una riflessione amarissima sulla poca importanza che le società stanno dando a chi paga abbonamenti di varia natura per vedere la partita. La sensazione - assai più di una sensazione - è che alcuni proprietari, in diversa misura naturalmente, se ne fottano del cliente. Se così fosse - e in un paio di casi è - vorrebbe dire che il calcio italiano si avvicina rapidamente al punto di non ritorno".

Il calcio italiano, perciò, secondo il giornalista, sta andando sempre di più verso un punto di non ritorno: rispetto ad anni fa, quando al Serie A era tranquillamente tra i campionati più seguiti a livello globale, il livello si è abbassato molto, complice anche queste fratture tra tifosi e società.

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