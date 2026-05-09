Da valutare, inoltre, anche le condizioni fisiche del calciatore: quest'anno il bomber azzurro è stato molto tempo fuori dal campo causa di svariati infortuni muscolari e, proprio tra pochi giorni, compirà 33 anni.
Milan, parla Pastorello
Nel frattempo, però, il suo agente Federico Pastorello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN Belgio del futuro del suo cliente:
«Un ritorno all’Anderlecht? Io credo che tornerà al 100% un giorno, ma non penso in un futuro vicino. Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande Mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio».
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