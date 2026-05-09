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Calciomercato Milan, Pastorello: “Lukaku? Giocherà in uno dei migliori club al mondo”

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Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, accostato al Milan, ha voluto parlare del futuro dell'attaccante belga...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora tutto da scrivere. Il calciatore belga ex Inter, che lascerà il Napoli a fine stagione, è stato accostato svariate volte al Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un'attaccante valido per la prossima stagione, anche in vista, si spera, della partecipazione alla Champions League.

L'ipotesi di vedere Lukaku con i colori rossoneri addosso, ad oggi sembra un po' complicata. Il profilo dell'ex nerazzurro piace molto, anche perché si sposerebbero al meglio con il gioco di Allegri. Tuttavia, però, il problema principale resta l'alto ingaggio: il belga, attualemnte, percepisce ben 8 milioni all'anno, decisamente troppi.

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Da valutare, inoltre, anche le condizioni fisiche del calciatore: quest'anno il bomber azzurro è stato molto tempo fuori dal campo causa di svariati infortuni muscolari e, proprio tra pochi giorni, compirà 33 anni.

Milan, parla Pastorello

Nel frattempo, però,  il suo agente Federico Pastorello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN Belgio del futuro del suo cliente:

«Un ritorno all’Anderlecht? Io credo che tornerà al 100% un giorno, ma non penso in un futuro vicino. Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande Mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio».

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