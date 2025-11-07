Pianeta Milan
Milan, Scaroni sicuro: “Vogliamo questo tipo di stadio. L’inizio del percorso è stato difficile, visto che…”

Milan, Scaroni: 'San Siro fa paura, vogliamo un tipo di stadio che...'
Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare del tema legato al nuovo stadio dopo il rogito firmato lo corso mercoledì con l'Inter e con il Comune di Milano: ecco le sue dichiarazioni
Redazione PM

Dopo il rogito notarile firmato mercoledì per la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter la strada verso  la costruzione del nuovo stadio sembra essere quasi spianata. Entro il 2031 le due milanesi avranno un nuovo impianto da 71.500 posti che sorgerà accanto all'attuale Meazza il qual verrà demolito per il 90%.

Le parole di Scaroni

Su questo tema è tornato a parlare il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Ecco le sue parole rilasciate a margine del al Football Business Forum in corso di svolgimento alla SDA Bocconi.

Sul percorso:"L'inizio del percorso è stato molto difficile, visto che a parte la burocrazia, la gente non voleva un nuovo stadio per nostalgia e ricordo di San Siro. E per questo anche la politica comunale non voleva un nuovo stadio".

Su San Siro:"Forse grazie alla televisione che faceva vedere l’estero, la gente ha iniziato a pensare che sì San siro è fantastico ma pagava un deficit di comfort e così è iniziato l’ultima parte di questo viaggio verso un nuovo stadio. Ovviamente avere uno stadio pubblico dentro una città come Mlano sarebbe complicato anche fuori dall’Italia, quindi la burocrazia ha avuto un ruolo marginale per questo"

Su RedBird:"RedBird è esperta in costruzioni sportive in giro del mondo e vogliamo costruire il miglior stadio del mondo. Se qualcuno vuole andare a San Siro adesso è vuoto, bisogna quasi avere paura di andare viisto che è deserto. Invece vogliamo uno stadio che ogni giorno può ospitare qualcosa o comunque una sede in cui tutto può succedere con ristoranti e infrastrutture ricettive. Oggi San Siro non ha i requisiti richiesti per le top competizioni".

Scaroni: "Abbiamo replicato il modello Wembley"

Rapporto con l'Inter:"Con l’Inter andiamo d’accordo visto che condividiamo lo stadio da 70 anni.Abbiamo scelto scelto studi di architettura a livello mondiale e abbiamo replicato un modello che in Inghilterra è stato usato per Wembley: abbattuto quello vecchio e costruire accanto quello nuovo. In più non abbatteremo completamente il Meazza, ne terremo un pezzo per ricordo, ma il nuovo stadio sarà un motivo di vanto per Milano e l’Italia".

