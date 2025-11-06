Il quinto posto in Champions League è molto importante, ma l'Italia sembra essere fuori dal conquistare questa grandissima possibilità. Nonostante questo, i risultati di martedì e mercoledì hanno reso possibile un micro passetto in avanti grazie alle vittorie di Inter e Atalanta. L'Inghilterra invece sembra essere in fuga, ma la corsa al secondo posto è più che aperta. Tutto sta nelle gare di giovedì riguardanti l'Europa League e la Conference League, dove la Roma sfiderà i Rangers, il Bologna il Brann Bergen e la Fiorentina andrà in trasferta contro il Mainz. Ecco, di seguito, il racing completo:
Corsa al quinto posto in Champions, l’Italia fatica ma si apre uno spiraglio
RANKING ATTUALE
1. Inghilterra (9 su 9) 9.388
2. Germania (7 su 7) 8.000
- - -
3. Portogallo (4 su 5) 7.800
4. Cipro (3 su 4) 7.750
5. Italia (7 su su 7) 7.714
6. Spagna (8 su 8) 7.625
7. Polonia (4 su 4) 7.375
8. Danimarca (2 su 4) 7.125
9. Francia (7 su 7) 6.357
10. Olanda (6 su 6) 5.916
I contributi delle Italiane al ranking
1. Inter 14.000
2. Atalanta 11.000
3. Juventus 9.000
4. Napoli 9.000
5. Fiorentina 6.000
6. Bologna 3.000
7. Roma 2.000
Punti totali: 54.000
Di seguito il ranking quinquennale aggiornato una volta finiti gli impegni di Champions di mercoledì.
1. Real Madrid 129.500
2. Bayern Monaco 122.250
3. Inter 121.250
4. Manchester City 115.750
5. Liverpool 113.500
6. Paris Saint-Germain 106.500
7. Borussia Dortmund 95.750
8. Bayer Leverkusen 95.250
9. Barcellona 94.250
10. Arsenal 89.000
11. Atletico Madrid 87.500
12. Chelsea 87.000
13. Benfica 83.750
14. Roma 83.500
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 76.000
18. Feyenoord 70.000
19. Brugge 69.750
20. PSV Eindhoven 69.250
24. Fiorentina 66.000
25. Milan 66.000
26. Juventus 62.250
30. Napoli 60.000
33. Lazio 59.000
96. Bologna 17.732
Di seguito, invece, il ranking quinquennale per nazioni, che sarà determinante per capire il numero di squadre che parteciperanno alle coppe europee del 27/28:
Quattro posti Champions
1. Inghilterra 100.227
2. Italia 88.660
3. Spagna 82.578
4. Germania 79.117
5. Francia 71.534
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 63.866
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 60.466
8. Belgio 56.550
9. Turchia 46.400
10. Repubblica Ceca 42.300
11. Grecia 39.312
12. Polonia 38.375
13. Norvegia 37.987
14. Danimarca 36.981
15. Svizzera 32.500
