Il quinto posto in Champions League è molto importante, ma l'Italia sembra essere fuori dal conquistare questa grandissima possibilità. Nonostante questo, i risultati di martedì e mercoledì hanno reso possibile un micro passetto in avanti grazie alle vittorie di Inter e Atalanta. L'Inghilterra invece sembra essere in fuga, ma la corsa al secondo posto è più che aperta. Tutto sta nelle gare di giovedì riguardanti l'Europa League e la Conference League, dove la Roma sfiderà i Rangers, il Bologna il Brann Bergen e la Fiorentina andrà in trasferta contro il Mainz. Ecco, di seguito, il racing completo: