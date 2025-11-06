Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Corsa al quinto posto in Champions, l’Italia fatica ma si apre uno spiraglio

ULTIME MILAN NEWS

Corsa al quinto posto in Champions, l’Italia fatica ma si apre uno spiraglio

Corsa al quinto posto in Champions, l’Italia fatica ma si apre uno spiraglio - immagine 1
Il quinto posto in Champions League è molto importante, ma l'Italia sembra essere fuori dal conquistare questa grandissima possibilità
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il quinto posto in Champions League è molto importante, ma l'Italia sembra essere fuori dal conquistare questa grandissima possibilità. Nonostante questo, i risultati di martedì e mercoledì hanno reso possibile un micro passetto in avanti grazie alle vittorie di Inter e Atalanta. L'Inghilterra invece sembra essere in fuga, ma la corsa al secondo posto è più che aperta. Tutto sta nelle gare di giovedì riguardanti l'Europa League e la Conference League, dove la Roma sfiderà i Rangers, il Bologna il Brann Bergen e la Fiorentina andrà in trasferta contro il Mainz. Ecco, di seguito, il racing completo:

RANKING ATTUALE 

1. Inghilterra (9 su 9) 9.388

2. Germania (7 su 7) 8.000

- - -

3. Portogallo (4 su 5) 7.800

4. Cipro (3 su 4) 7.750

5. Italia (7 su  su 7) 7.714

6. Spagna (8 su 8) 7.625

7. Polonia (4 su 4) 7.375

8. Danimarca (2 su 4) 7.125

9. Francia (7 su 7) 6.357

10. Olanda (6 su 6) 5.916

I contributi delle Italiane al ranking

1. Inter 14.000

2. Atalanta 11.000

3. Juventus 9.000

4. Napoli 9.000

5. Fiorentina 6.000

6. Bologna 3.000

7. Roma 2.000

Punti totali: 54.000

 

Di seguito il ranking quinquennale aggiornato una volta finiti gli impegni di Champions di mercoledì.

1. Real Madrid 129.500

2. Bayern Monaco 122.250

3. Inter 121.250

4. Manchester City 115.750

5. Liverpool 113.500

6. Paris Saint-Germain 106.500

7. Borussia Dortmund 95.750

8. Bayer Leverkusen 95.250

9. Barcellona 94.250

10. Arsenal 89.000

11. Atletico Madrid 87.500

12. Chelsea 87.000

13. Benfica 83.750

14. Roma 83.500

15. Eintracht Francoforte 83.000

16. Manchester United 76.500

17. Atalanta 76.000

18. Feyenoord 70.000

19. Brugge 69.750

20. PSV Eindhoven 69.250

24. Fiorentina 66.000

25. Milan 66.000

26. Juventus 62.250

30. Napoli 60.000

33. Lazio 59.000

96. Bologna 17.732

Di seguito, invece, il ranking quinquennale per nazioni, che sarà determinante per capire il numero di squadre che parteciperanno alle coppe europee del 27/28:

Quattro posti Champions

1. Inghilterra 100.227

2. Italia 88.660

3. Spagna 82.578

4. Germania 79.117

5. Francia 71.534

LEGGI ANCHE: Milan, novità sul rinnovo di Saelemaekers! Tare prepara il colpo sulla fascia. Deschamps…

Tre posti Champions 2027/28

6. Olanda 63.866

Due posti Champions 2027/28

7. Portogallo 60.466

8. Belgio 56.550

9. Turchia 46.400

10. Repubblica Ceca 42.300

11. Grecia 39.312

12. Polonia 38.375

13. Norvegia 37.987

14. Danimarca 36.981

15. Svizzera 32.500

Leggi anche
Varriale sulla lotta scudetto: “Quattro squadre in un punto, nessuna è perfetta. Il...
Milan, retroscena sullo sponsor rossonero: scontro con la Repubblica del Congo

© RIPRODUZIONE RISERVATA