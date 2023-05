Milan, Scaroni contestato dagli ultras della Sampdoria

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tensione all'arrivo del presidente del Milan Paolo Scaroni all'Assemblea di Lega Serie A. Gli ultras della Sampdoria, presenti all'esterno dell'Hotel Gallia per chiedere spiegazioni in merito al futuro di un club sempre più vicino al fallimento, hanno provato ad avvicinare il numero uno del club rossonero. Una situazione molto difficile con gli Ultras che hanno anche contestato, in precedenza, sia Ferrero che Lotito, reo proprio di essere amico del presidente blucerchiato.