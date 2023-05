Milan, obiettivo Aktürkoglu? Ecco chi è e le sue caratteristiche | VIDEO

Le ultime di calciomercato, associano il Milan a Karem Aktürkoglu. Andiamo a vedere le sue giocate e le sue caratteristiche

Il Milan, per la prossima stagione, potrebbe essere alla ricerca di giocatori versatili da inserire durante il prossimo calciomercato. I rossoneri potrebbero anche cercare un esterno, in grado di giocare sia a sinistra che a destra, magari ad un prezzo contenuto. Secondo quanto riferito dal portale turco 'SportArena', infatti, la dirigenza del Milan avrebbe messo nel mirino Karem Aktürkoglu, in forza al Galatasaray. Il Diavolo sarebbe già pronto ad offrire per lui 13 milioni di euro, sebbene il 'Gala' al momento ne chieda non meno di 15 per lasciarlo partire.

Caratteristiche e doti tecniche — Karem Aktürkoglu è un giocatore classe 1998 di 173 centimetri per 68 chilogrammi. Il giocatore, come detto, è principalmente un esterno sinistro, ma potrebbe anche giocare a destra o dietro la punta. Una versatilità che potrebbe fare benissimo al Milan di Pioli. I rossoneri poi, in questa stagione hanno dimostrato di subire tantissimo la mancanza di alternative valide per i titolari. Senza questi, i rossoneri difficilmente hanno vinto. Aktürkoglu potrebbe già essere un innesto di qualità per la panchina rossonera del prossimo anno, come rincalzo dei tre dietro la punta.

Il giocatore è molto scattante e ha grandi qualità palla al piede. Grazie alla sua velocità, mista alla sua tecnica, Aktürkoglu può saltare con facilità il suo avversario sulla fascia, per arrivare sul fondo e crossare, oppure per accentrarsi e provare il tiro verso la porta avversaria. Tutte qualità che si potrebbero sposare benissimo col gioco offensivo di Stefano Pioli.

Le giocate di Aktürkoglu — Per avere un'idea migliore di Aktürkoglu, vi proponiamo di seguito un video durante diverse azioni di gioco.

Prezzo del cartellino e valore — Il giocatore sta avendo una buon stagione in Süper Lig con la maglia del Galatasaray con, al momento, 9 gol e 6 assist in 29 partite giocate. Non male come statistiche. Per questo, potrebbe essere comunque non facile portarlo via dalla Turchia. Secondo transfermarkt, il valore di Kerem Aktürkoglu si aggira sui 13 milioni di euro. Un investimento possibile per il Milan nel prossimo calciomercato, che potrebbe garantirsi un giocatore d'esperienza e di qualità. LEGGI ANCHE: La doppia faccia del Milan, troppa fatica con le piccole