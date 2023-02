Milan, San Siro si prepara alla coreografia contro il Tottenham | PM NEWS

Il Milan si prepara in tutto e per tutto alla prossima sfida di Champions League contro il Tottenham. Oltra alla preparazione fisica dei giocatori, anche i tifosi sono pronti a vivere al meglio la sfida, come ogni grande appuntamento che si rispetti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la tifoseria sta preparando una coreografia che riguarderà l'intero stadio di San Siro, con tutti i settori che verranno coinvolti per l'occasione. Milan, spunta la data del rientro per Maignan >>>