Qualche giorno fa vi avevamo anticipato l'accordo tra il Milan e la Repubblica Democratica del Congo , ripreso poi anche dal 'Financial Times'. Tale intesa dovrebbe promuovere il Paese africano come meta turistica tramite l'esposizione di striscioni allo stadio San Siro . Non solo, perché ci potrebbe essere anche l'inserzione della scritta 'Visit Congo' sulle divise dei calciatori, probabilmente come back sponsor, che attualmente è uno degli spazi disponibili. Una partnership che ricalcherebbe quanto avvenuto con il Rwanda da parte di due big del calcio europeo come PSG ed Arsenal nel corso degli anni passati.

Milan-Lecce, passi in avanti per l'accordo col Congo: ecco un retroscena a sorpresa

Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei passi in avanti. Come riferito da 'Sportitalia', infatti, nella serata di venerdì 27 settembre, nel corso di Milan-Lecce, a San Siro ci sarebbe stata una delegazione della Repubblica Democratica del Congo. Il motivo è molto semplice. L'obiettivo sarebbe stato quello di chiudere il discorso sponsorizzazione. Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli in merito se non la presenza di questa delegazione. Non si hanno infatti conferme sulla chiusura definitiva dell'accordo, che sarebbe comunque in fase di definizione.