Milan, saluto ad Ibrahimovic al termine del match col Verona | PM NEWS

Domani, 2 giugno, alle ore 21:00 il Milan giocherà la sua ultima gara in questo campionato di Serie A 2022/2023 a San Siro contro l'Hellas Verona per cercare di chiudere al meglio la stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il Diavolo saluterà Zlatan Ibrahimovic con una breve cerimonia che riguarderà tuti i tifosi rossoneri. Il club, in questo modo, vuole ringraziare l'attaccante svedese per quanto fatto in questi anni insieme.