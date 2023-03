Milan-Salernitana con Giroud. News importanti su Brahim e Ibrahimovic

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 13 marzo 2023. Ma anche nel corso della giornata sono emerse molte novità sul Diavolo. Si va dagli impegni di campo alle news di calciomercato, passando anche per le convocazioni in Nazionale: a fine marzo, infatti, si tornerà a giocare per obiettivi importanti anche con le rispettive selezioni. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.