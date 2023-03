Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juventus è in netta risalita

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 13 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 13 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Nel posticipo domenicale all'Allianz Stadium, infatti, i bianconeri hanno battuto 4-2 la Sampdoria. Sugli scudi Adrien Rabiot (doppietta). Fa discutere, però, l'ennesimo infortunio capitato a Paul Pogba, che rischia un altro mese di stop. Brutto momento anche per Dušan Vlahović, che ha spedito sul palo un calcio di rigore. In alto, sotto la testata, si parla della vittoria esterna del Torino contro il Lecce: i tre punti granata griffati da Wilfried Singo e Antonio Sanabria. Commento anche alla sconfitta interna, 2-4, della Roma contro il Sassuolo: follia di Marash Kumbulla, che si fa espellere causando un rigore. Quindi, la presentazione di ciò che verrà. Stasera, alle ore 20:45, il Milan di Stefano Pioli ospiterà a 'San Siro' la Salernitana: davanti giocherà ancora Olivier Giroud. Domani, invece, sarà già tempo di Champions League: Simone Inzaghi, in Porto-Inter, chiede ai suoi nerazzurri di ripartire.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 13 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus contro la Sampdoria. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto per 4-2 (doppietta di Adrien Rabiot, primo gol in Serie A per Matías Soulé) e, senza la penalizzazione di 15 punti in classifica, sarebbe seconda da sola in campionato davanti all'Inter. Intanto, è a -4 dall'Atalanta. Ha perso, invece, male la Roma dello squalificato José Mourinho, crollata 2-4 allo stadio 'Olimpico' sotto i colpi del Sassuolo. A dare una mano ai neroverdi ci ha pensato anche Marash Kumbulla, che ha commesso una follia facendosi espellere nel finale di primo tempo. Causando contestualmente un penalty importante. Stasera, alle ore 20:45, ci sarà il 'Monday Night' Milan-Salernitana a 'San Siro' che chiuderà la giornata di campionato. Mentre a Napoli propongono di dare a Khvicha Kvaratskhelia la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona dopo il gol messo a segno sabato, l'Inter è volata in Portogallo per disputare - contro il Porto - il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 13 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento dei risultati delle squadre torinesi nella 26^ giornata di Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri ha liquidato 4-2 la Sampdoria all'Allianz Stadium: doppietta di Adrien Rabiot, primo gol in campionato per Matías Soulé, rigore di Dušan Vlahović sul palo. Bianconeri un po' stanchi dei continui infortuni di Paul Pogba: ennesimo stop per il francese, rischia un altro mese. Il Torino di Ivan Jurić ha vinto 0-2 sul campo del Lecce: reti di Wilfried Singo e Antonio Sanabria. Ottima partita di Nemanja Radonjić, mentre l'estremo difensore Vanja Milinković-Savić ha chiuso a doppia mandata la propria porta dagli assalti dei salentini. Stasera, in occasione di Milan-Salernitana, Zlatan Ibrahimović cercherà di diventare il marcatore più anziano della storia in Serie A, ieri allo stadio 'Olimpico' la Roma - senza il suo tecnico, José Mourinho, squalificato - è crollata 2-4 al cospetto dell'ottimo Sassuolo di Alessio Dionisi.

