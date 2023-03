Inter, Calhanoglu offre la maglia: la Curva Nord lo rifiuta

L' Inter ha perso una brutta partita sul campo dello Spezia , in vista di una settimana importante per la Champions League. La Curva Nord, presente in Liguria, non ha gradito la prestazione della squadra di Inzaghi . Ecco quanto successo con Calhanoglu .

"Ecco le conseguenze ed è totalmente meritato. Un grande complimento alla Curva Nord". Dalla Curva, come si può sentire dal video sono volate parole pesanti nei confronti di Calhanoglu che era andato verso i tifosi per regalare la sua maglia. "Tieniti la maglia, tirate fuori i c*****ni". A quel punto è intervenuto Dimarco per calmare gli animi. Un momento non sereno per l'Inter dopo l'ultima sconfitta contro lo Spezia. Calhanoglu deve ancora rinnovare il suo contratto. Milan, cerchi l'attaccante? Ecco l'idea di Pellegatti