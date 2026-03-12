Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Inter, Rossi riaccende le polemiche sul tocco di Ricci: “Braccio in chiusura? È una cavolata…”

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Inter, Rossi riaccende le polemiche sul tocco di Ricci: “Braccio in chiusura? È una cavolata…”

Milan, Rossi sul tocco di Ricci: '3 settimane fa questo rigore lo fischiavano'
Giorgia Rossi, 38 anni, giornalista, ha commentato il tocco di braccio di Ricci in Milan-Inter nell'ultimo appuntamento con 'Cose Scomode', il podcast in onda sul canale YouTube di 'Aura Sport'
Redazione PM

Nei minuti finali di Milan-Inter, un episodio avvenuto nell'area di rigore rossonera aveva scatenato le polemiche degli interisti. Ricci ha toccato il pallone con un braccio, ma, come spiegato dal membro del CAN Mauro Tonolini ai microfoni di 'Open Var', si tratta di "Un braccio che rimane in sagoma".

Milan, Giorgia Rossi polemica sul tocco di Ricci

—  

A pochi giorni dal derby, Giorgia Rossi è tornata a parlare dell'episodio incriminato ai microfoni di 'Aura Sport'. La giornalista di 'DAZN' si è schierata contro la posizione dell'AIA, riaccendendo le polemiche dei tifosi nerazzurri. Di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. I numeri e il lavoro di Max

"Mano di Ricci? Sembra essere un po' cambiato il metro di assegnazione dei rigori nelle ultime settimane: un rigore così io l'ho visto dare più di una volta. Chi dice che il braccio era in chiusura, è una cavolata: è una spiegazione per arrampicarsi sugli specchi e trovare qualcosa per dire che non andava dato. Tre settimane fa lo davano? Però questo è lo stesso campionato di tre settimane fa".

Leggi anche
Bernardeschi su Allegri: “Lui mi ha insegnato ad essere vincente. E’ stato un...
Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. I numeri e il lavoro di Max

© RIPRODUZIONE RISERVATA