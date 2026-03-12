L’attuale esterno del Bologna Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore della Juventus ha voluto rispondere ad una domanda legata a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex allenatore dell'esterno italiano durante i suoi anni in bianconero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.

Milan, Bernardeschi a cuore aperto su Allegri

«Com’è essere allenato da Allegri? Lui mi ha insegnato ad essere vincente: la differenza tra entrare per fare una partita o entrare per vincerla. Questo per me è stato un dono. Ha un modo di gestire l’ambiente che lo rende un gestore a 360 gradi, e non soltanto ai calciatori».