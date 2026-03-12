Pianeta Milan
Bernardeschi su Allegri: “Lui mi ha insegnato ad essere vincente. E’ stato un dono”

’attuale esterno del Bologna Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Allegri, allenatore del Milan
Alessia Scataglini
L’attuale esterno del Bologna Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore della Juventus ha voluto rispondere ad una domanda legata a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex allenatore dell'esterno italiano durante i suoi anni in bianconero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.

Milan, Bernardeschi a cuore aperto su Allegri

«Com’è essere allenato da Allegri? Lui mi ha insegnato ad essere vincente: la differenza tra entrare per fare una partita o entrare per vincerla. Questo per me è stato un dono. Ha un modo di gestire l’ambiente che lo rende un gestore a 360 gradi,  e non soltanto ai calciatori».

L'ex bianconero ah riservato parole d'oro per il suo ex allenatore: ricordiamo che i due hanno passato insieme ben 4 stagioni alla 'Vecchia Signora'. Le parole dell'esterno italiano vanno confermare quanto visto in questi mesi alla guida del Milan: il cambio di mentalità.

