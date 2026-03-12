’attuale esterno del Bologna Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Allegri, allenatore del Milan
L’attuale esterno del Bologna Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore della Juventus ha voluto rispondere ad una domanda legata a Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex allenatore dell'esterno italiano durante i suoi anni in bianconero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.
Milan, Bernardeschi a cuore aperto su Allegri
«Com’è essere allenato da Allegri? Lui mi ha insegnato ad essere vincente: la differenza tra entrare per fare una partita o entrare per vincerla. Questo per me è stato un dono. Ha un modo di gestire l’ambiente che lo rende un gestore a 360 gradi, e non soltanto ai calciatori».