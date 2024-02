Milan, Romero in una squadra da dimenticare: il dato dell’Almeria fa paura

Luka Romero , esterno d'attacco argentino classe 2004, attualmente è in forza all' Almeria , in prestito secco dal Milan fino al termine della stagione. Ad oggi l'ex Lazio ha preso parte a 40 minuti totali ne La Liga, divisi tra le partite con Alves, 11 minuti , e Valencia, 29 minuti , entrambe le presenze sono coincise con una sconfitta.

A far paura è il record negativo del club. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'Almeria, infatti, è diventata la squadra con la striscia più lunga senza vittorie, 28 partite, superato il Levante che tra l'aprile 2021 e il gennaio 2022 si era fermato a 27 gare senza successo. Inoltre, con 25 partite disputate in stagione, 17 sconfitte e 8 pareggi, nella storia de La Liganon era mai capitato che una squadra giungesse alla 26^ senza mai ottenere una vittoria. In questo caso il precedente detentore del record era lo Sporting Gijon.