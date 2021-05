Milan, Romagnoli in bilico: Kessie in pole per la fascia da capitano / News

Il futuro di Alessio Romagnoli è sempre più incerto. Franck Kessie in pole per la fascia di capitano: ecco le altre opzioni

Con il futuro di Alessio Romagnoli sempre più incerto , iniziano ad impazzare le candidature su chi potrebbe ereditarne il ruolo da capitano. Il classe 1995, dopo una stagione non esattamente esaltante, potrebbe salutare la maglia rossonera considerando anche un contratto in scadenza nel 2022. Se ciò non dovesse verificarsi, ecco che il centrale mancino potrebbe rappresentare un'alternativa di lusso alla coppia centrale formata da Simon Kjaer e Fikayo Tomori . E se la società dovesse decidere di cambiare il proprietario della fascia, chi sarebbero i giocatori designati?

Secondo quanto riferisce 'Gazzetta.it' il candidato numero uno sarebbe Franck Kessie. Reduce da una stagione pazzesca, il Presidente potrebbe fare un ulteriore passo in avanti verso la completa consacrazione. Un leader silenzioso per il Milan del futuro. Tutt'altro che silenzioso sarebbe il candidato numero 2, vale a dire Zlatan Ibrahimovic: uno che non ha bisogno di una fascia per sentirsi capitano. Un po' più staccate le soluzioni Simon Kjaer e Davide Calabria. Il primo si è conquistato lo status di vero leader della difesa, mentre per il secondo è forte il romanticismo che lo vede esploso in Prima Squadra dopo tutta la trafila nel settore giovanile.