Mercato Milan – Romagnoli vuole restare: ma occhio al contratto in scadenza

Le ultime sul mercato del Milan. Situazione complicata per Alessio Romagnoli. Il suo contratto è in scadenza, ma lui vuole rimanere

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, fa il punto sulla posizione di Alessio Romagnoli. Una stagione in chiaroscuro per il capitano del Milan trascorsa tra acciacchi fisici e tante panchine. Una sola presenza da titolare da marzo in poi e zero minuti nelle ultime quattro partite che hanno permesso l'approdo in Champions League. Numeri quasi impietosi per uno dei leader tecnici rossoneri degli ultimi anni. Ad aggravare il tutto c'è un contratto in scadenza nel 2022 e un procuratore scomodo come Mino Raiola, che la questione Donnarumma ha reso ancora più indigesto. Sono tante le voci che si rincorrono in merito ad una sua cessione in estate: tanti club sono alla finestra e il Milan lo valuta almeno 15-20 milioni di euro. Ma c'è un però.