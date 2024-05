In occasione di Milan-Roma, in programma il 31 maggio in Australia, le due squadre sono pronte all'omaggio da brividi per il doppio ex

Fabio Barera Redattore 22 maggio - 13:45

(fonte: acmilan.com) Per Agostino Di Bartolomei l’amichevole tra giallorossi e rossoneri in programma in Australia a Perth il 31 maggio avrebbe avuto un significato particolare.