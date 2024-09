Rifiutata la scarcerazione di Robinho: l’ex Milan resterà dietro le sbarre

Robinho rimarrà in carcere a San Paolo . Un giudice della Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta di habeas corpus avanzata dalla difesa dell'ex giocatore di Real Madrid, Milan e Manchester City. Il brasiliano si trova in carcere da marzo per uno stupro di gruppo commesso nel 2013 in Italia.

Il motivo del rifiuto

Luis Fux, relatore del caso, ha motivato il rifiuto alla scarcerazione affermando che "non c'è stata alcuna evidente violazione delle norme costituzionali". La difesa di Robinho sostiene che non ci siano garanzie che la pena possa essere eseguita in Brasile, poiché i fatti si sono svolti in Italia. Inoltre, il giocatore dovrebbe essere liberato fino a quando la Corte Suprema non si esprimerà in modo definitivo. Dopo il rifiuto del giudice, il processo è stato sospeso a tempo indeterminato. Questo significa che Robinho rimarrà in carcere fino alla riapertura del caso. Gli avvocati hanno precisato che è ancora possibile presentare ricorso contro la decisione, rendendo la sentenza non ancora definitiva.