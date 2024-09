CALCIOMERCATO MILAN

Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato Noah Okafor potrebbe lasciare il Milan per andare in Premier League. Questa l'indiscrezione che è giunta direttamente dall'Inghilterra nelle ultime ore. Durante la finestra estiva i rossoneri non hanno mai accennato a volerlo lasciar partire, anzi quando si è parlato di possibili nuovi attaccanti hanno difeso con forza lo svizzero e le sue capacità di interpretare più ruoli. In caso di offerta molto importante, però, come noto, nessuno è incedibile in questo momento. E la proposta allettante potrebbe arrivare da un club importante.