Milan, il mercato è alle spalle: al lavoro per il rinnovo per Krunic

Il mercato ora è alle spalle e in casa Milan si starebbe lavorando al rinnovo di Rade Krunic, pedina fondamentale per Stefano Pioli

Il mercato si è concluso e il Milan, tra entrate ed uscite, è stato uno dei club che maggiormente si è esposto. Tanti gli innesti, per coprire in maniera intelligente le lacune, ma anche le partenze, soprattutto per piazzare alcuni esuberi. Chi poteva partire e invece alla fine è rimasto è Rade Krunic. Il bosniaco, corteggiato dal Fenerbahce, che gli proponeva un ingaggio triplicato, non avrebbe mai forzato per partire, anche perché gode della piena fiducia di Stefano Pioli.